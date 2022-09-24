СМИ: «Наполи» заплатил за Кварацхелию € 5 млн, он мог продолжить карьеру в Лиге 1

«Ницца» была заинтересована в подписании грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии, однако сделка сорвалась из-за ухода спортивного директора французского клуба в разгар трансферного окна. Об этом сообщает Nice-Matin. По сведениям источника, футболист батумского «Динамо» перешёл в «Наполи» за € 5 млн.
Кварацхелия — воспитанник тбилисского «Динамо». Также он играл за «Рустави», а с февраля 2019 по март 2022 года выступал в России за «Локомотив» и казанский «Рубин». Проведя несколько месяцев в «Динамо» (Батуми), Кварацхелия ушёл в «Наполи».
В новом клубе грузинский нападающий выдал мощную серию: в девяти матчах забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами подписано до 2027 года.
Гол Кварацхелии помог Грузии обыграть Северную Македонию. Видеоролик:
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