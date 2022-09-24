Комличенко пошутил после вопроса о связке с Уткиным в сборной России

Форвард «Ростова» и сборной России Николай Комличенко ответил на вопрос о связке с полузащитником Даниилом Уткиным.



«Получается, связка с Уткиным опять работает. Теперь и на международном уровне ей никто не может ничего противопоставить (смеётся)», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сегодня, 24 сентября, сборная России в товарищеском матче обыграла команду Киргизии со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Спустя шесть минут сборная России получила право на пенальти, который реализовал Александр Соболев. На 89-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной победу России принёс Даниил Уткин.



Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.