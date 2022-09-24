Колосков — о матче России: футбол был незрелищный и посредственный

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу национальной команды над сборной Кыргызстана (2:1) в товарищеском матче.

«К сожалению, смотрел только второй тайм, поэтому целостного впечатления нет от игры. Говорят, первый тайм был безобразный. Второй, видимо, получше. Конечно, футбол был незрелищный, посредственный и с нашей стороны, и со стороны Кыргызстана. Но здесь важны две вещи. Во-первых, что всё-таки победили. Во-вторых, что этот матч прорвал блокаду, в которую попала сборная России. С этой точки зрения — это важнейший в истории России матч, который показал, что полной международной блокады нет. И что ФИФА не рассматривает Российский футбольный союз (РФС) как организацию, которую нужно изолировать полностью от мирового футбола. В этом плане матч просто уникальный», — приводит слова Колоскова Legalbet.