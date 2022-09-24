Гаджи Гаджиев: сборная Киргизии заслужила сыграть вничью с Россией

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о матче сборной, в котором подопечные Валерия Карпина обыграли Киргизию со счётом 2:1.
«Я ещё до матча сказал, что лёгкой прогулки в матче с Киргизией не будет. Когда говорят, что надо играть ответственно, надевая футболку сборной, — всё это правильно. Но когда полагают, что мы должны на одной ноге обыгрывать всех… Извините, такие времена давно кончились. Сегодня невозможно выиграть без усилий. У нас нет такого превосходства в мастерстве, и об этом надо говорить абсолютно трезво — не надо иронизировать. Если ты надел майку сборной России, то играй на все свои возможности.
Сборная Киргизии заслужила сыграть вничью в этом матче. Но у них было несколько провалов и ошибок, которые привели к пропущенному мячу в конце матча. Но играли они достойно», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 24 сентября 2022
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