Джеко может покинуть «Интер» по окончании сезона

Боснийский нападающий «Интера» Эдин Джеко может покинуть миланский клуб по окончании сезона, когда истечёт срок его контракта с клубом. Об этом сообщает портал FС Inter News.
По сведениям инсайдеров, к форварду проявляют интерес несколько иностранных клубов, в том числе из МЛС и Саудовской Аравии. Однако сам Джеко хотел бы ещё как минимум год провести в Европе, прежде чем переходить в другие лиги.
Сам «Интер» пока раздумывает над тем, предлагать ли новый контракт боснийцу. Руководство миланцев хотело бы подождать окончания чемпионата мира в Катаре, прежде чем принимать какие-либо решения. Также итальянская команда работает над тем, чтобы сократить зарплатный фонд, поэтому вопрос о продлении контракта пока остаётся открытым.
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