«Барселона» рискует потерять пять футболистов после международной паузы

Сразу пять футболистов «Барселоны» могут пропустить некоторое время после того, как закончится международная пауза. Речь идёт о защитниках Жюле Кунде (Франция) и Рональде Араухо (Уругвай), полузащитнике Френки де Йонге (Нидерланды), а также нападающих Мемфисе Депае (Нидерланды) и Усмане Дембеле (Франция). Все они получили травмы во время матчей за национальную команду.

Ранее «Барселона» объявила, что обследование выявило у Араухо отрывной перелом в правом бедре, а у Кунде — повреждение двуглавой мышцы левого бедра.



Проблемы со здоровьем отмечаются и у игроков сборной Нидерландов — де Йонга и Депая. Оба не отыграли полный матч с Польшей (2:0) в Лиге наций.



Ещё одним игроком «Барселоны», которые может выпасть на некоторое время после международных матчей, является Дембеле. Ранее сообщалось, что Усман пропустил тренировку из-за травмы икроножной мышцы.

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