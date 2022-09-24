«Барселона» рискует потерять пять футболистов после международной паузы

Сразу пять футболистов «Барселоны» могут пропустить некоторое время после того, как закончится международная пауза. Речь идёт о защитниках Жюле Кунде (Франция) и Рональде Араухо (Уругвай), полузащитнике Френки де Йонге (Нидерланды), а также нападающих Мемфисе Депае (Нидерланды) и Усмане Дембеле (Франция). Все они получили травмы во время матчей за национальную команду.
Ранее «Барселона» объявила, что обследование выявило у Араухо отрывной перелом в правом бедре, а у Кунде — повреждение двуглавой мышцы левого бедра.
Проблемы со здоровьем отмечаются и у игроков сборной Нидерландов — де Йонга и Депая. Оба не отыграли полный матч с Польшей (2:0) в Лиге наций.
Ещё одним игроком «Барселоны», которые может выпасть на некоторое время после международных матчей, является Дембеле. Ранее сообщалось, что Усман пропустил тренировку из-за травмы икроножной мышцы.
Видеообзор. «Барселона» — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:
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