Думфрис: ситуация в «Интере» раздражает

Вингбек «Интера» Дензел Думфрис высказался о ситуации в клубе, а также рассказал, как черпает вдохновение от напарников по команде.

«Ситуация в «Интере» раздражает, мы хотим как можно скорее что-то изменить. Так что в этом плане перерыв для сборных был неприятностью. Но, может быть, будет для нас полезным, чтобы очистить свой разум.

У нас в группе много опытных парней, которые стараются изо всех сил, чтобы выкладываться по максимуму, совершенствоваться. Я стараюсь учиться у них день ото дня. Но у меня по-настоящему открылись глаза в выходной день в прошлом сезоне. Мне пришлось приехать на базу клуба, чтобы сообщить о лёгкой травме. Я пошёл в тренажерный зал и увидел, как 13 игроков тренируются самостоятельно. Если бы я не был травмирован, я бы никогда не узнал, что так много товарищей по команде пожертвовали днями отдыха, чтобы стать лучше и оставаться в отличной форме. Но потом я сказал себе, что так оно и работает, что над своим телом всегда надо работать. И с этого момента я всегда так делаю», — цитирует слова Думфриса журналист Альфредо Педулла.

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