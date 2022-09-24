Комличенко праздновал с Уткиным, соперник принимал мяч шеей. Фото победы сборной России

Сегодня, 24 сентября, на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке проходил товарищеский матч между сборными Кыргызстана и России. Финальный свисток зафиксировал победу сборной России со счётом 2:1.



Нападающий сборной России Александр Соболев прокомментировал итог встречи.



«Супер, всё понравилось. Полный стадион, хоть и небольшой. Газон не лучшего качества, но это уходит на второй план. Сегодня праздник в городе, в стране, поэтому только положительные эмоции.



Результат сегодня не был важен. Просто собрались, сыграли — праздник. На результат сегодня вообще не смотрели».



Лучшие кадры матча сборных Кыргызстана и России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.