Комличенко праздновал с Уткиным, соперник принимал мяч шеей. Фото победы сборной России
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Сегодня, 24 сентября, на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке проходил товарищеский матч между сборными Кыргызстана и России. Финальный свисток зафиксировал победу сборной России со счётом 2:1.
Нападающий сборной России Александр Соболев прокомментировал итог встречи.
«Супер, всё понравилось. Полный стадион, хоть и небольшой. Газон не лучшего качества, но это уходит на второй план. Сегодня праздник в городе, в стране, поэтому только положительные эмоции.
Результат сегодня не был важен. Просто собрались, сыграли — праздник. На результат сегодня вообще не смотрели».
Лучшие кадры матча сборных Кыргызстана и России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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