Хаби Алонсо высказался после победы «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» в матче легенд

Бывший испанский футболист Хаби Алонсо поделился впечатлениями от участия в матче легенд. Полузащитник сыграл за «Ливерпуль» в игре с «Манчестер Юнайтед».

«Мне понравилось, учитывая, что я некоторое время не принимаю участие в таких матчах. Это был отличный матч, отличная атмосфера на лучшем стадионе мира. Отличный день.



«Энфилд» — особенный. У нас есть красивые стадионы по всему миру, где отличная атмосфера и вечера с Лигой чемпионов, но «Энфилд» — другой. Трибуны, свет — всё по-другому, это чистый футбол. Вот почему мы любим стадион как игроки, как болельщики, как все, кто приходит на матч.

Многое меняется, меняются ноги, меняется сила. Но, когда у вас появляется это понимание после стольких лет игры, оно всё ещё остаётся. Пока я могу наслаждаться и играть здесь, я с удовольствием вернусь», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.

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