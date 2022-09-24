Гацкан: иногда Киргизия выглядела даже лучше России. Кажется, была недооценка соперника

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан высказался об игре сборной России в матче с командой Киргизии. Встреча, проходившая в Бишкеке, закончилась со счётом 2:1 в пользу россиян.
«В первом тайме сборная Киргизии играла наравне с Россией. Иногда выглядели даже лучше. Затем произошли замены и наша сборная смотрелась чуть-чуть лучше — были моменты и как раз забили гол в конце матча. Сборная Киргизии мне понравилась, а от сборной России ожидал большего. Да, в команде много новичков, не очень наиграны какие-то связи… Но мне кажется, что всё равно была какая-то недооценка соперника. При этом стоит отметить, что сборная долго не собиралась, была всего пара дней на обкатку всех групповых взаимодействий», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 24 сентября 2022
-
23:12
-
22:50
-
22:40
-
22:35
-
22:32
-
22:25
-
22:10
-
21:54
-
21:53
-
21:52
-
21:42
-
21:33
-
21:26
-
21:22
-
21:15
-
21:05
-
20:58
-
20:53
-
20:39
-
20:33
-
20:28
-
20:15
-
20:15
-
20:09
-
20:08
-
20:02
-
19:59
-
19:56
-
19:48
-
19:47
-
19:45
-
19:42
-
19:36
-
19:33
-
19:32