Голкипер чешской сборной разбил Роналду лицо в матче Лиги наций
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В эти минуты в Праге (Чехия) проходит матч Лиги наций, в котором сборная Чехии принимает команду Португалии. В первом тайме произошёл неприятный эпизод. Голкипер сборной Чехии Томаш Вацлик разбил лицо форварду сборной Португалии Криштиану Роналду. Вацлик выбивал мяч кулаком и попал в лицо сопернику.
Врачи португальской сборной смогли остановить кровотечение. В результате Криштиану продолжил игру.
После первого тайма гости ведут в счёте 1:0. На 33-й минуте Диогу Дало открыл счёт, забив с передачи Рафаэля Леау.
В случае победы в этом матче сборная Португалии может выйти на первое место в турнирной таблице группы 2.
Ранее Роналду заявил, что планирует сыграть на чемпионате Европы – 2024. К этому моменту ему будет 39 лет.
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