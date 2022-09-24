«Интер» намерен подписать воспитанника «Барселоны»
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«Интер» заинтересован в подписании защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Испанский футболист может быть куплен в зимнее трансферное окно или перейти в команду летом на правах свободного агента. Об этом сообщает Calciomercato.com. По сведениям источника, подписание 27-летнего защитника позволит «Интеру» добавить вариативности на левом фланге обороны.
Гримальдо — воспитанник «Барселоны». Он покинул структуру команды в конце 2015 года, перейдя в «Бенфику». За португальский клуб Алехандро в 262 матчах забил 20 голов и отдал 53 результативные передачи. В «Барселоне Б» (ныне «Барселона Атлетик») Гримальдо отличился шесть раз и отдал 12 голевых передач в 92 матчах.
Футболист посвятил забитый мяч умершей собаке. Видеоролик:
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