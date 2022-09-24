«Реал» готов бесплатно подписать вундеркинда «Боруссии» Мукоко

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко предстоящим летом может продолжить карьеру в другой команде. Соглашение 17-летнего футболиста истекает в конце сезона, а им активно интересуется мадридский «Реал». Также Мукоко в своей команде были ли бы не прочь видеть «Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает El Desmarque.
В нынешнем сезоне Мукоко принял участие в девяти матчах во всех турнирах, отличившись в них два раза и отдав две результативные передачи.
В сентябре 2021 года Мукоко дебютировал за молодёжную сборную Германии. В пяти матчах за команду Юссуфа забил шесть голов.
Видеообзор. «Атлетико М» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:
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