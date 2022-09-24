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Португалия разгромила Чехию в Лиге наций, Криштиану Роналду рассекли лицо

Португалия разгромила Чехию в Лиге наций, Криштиану Роналду рассекли лицо
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Сегодня, 24 сентября, на стадионе «Фортуна Арена» в Праге состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Лиги А группы 2. Сборная Чехии на своём поле играла со сборной Португалии. Финальный свисток Срджана Йовановича зафиксировал разгромную победу гостевой команды со счётом 4:0. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 13-й минуте рассечение лица в единоборстве с вратарём Чехии Томашем Вацликом получил Криштиану Роналду, но он сумел продолжить игру.

Роналду разбили лицо. Видеоролик:

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Счёт в матче был открыт на 33-й минуте: в быстрой атаке Бруну Фернандеш справа прострелил во вратарскую, где Роналду не дали сыграть на опережение, но Леау от лицевой вернул мяч к воротам, а Дало ударом в касание направил мяч между ног вратаря. В концовке первого тайма Бернарду Силва с левого фланга прострелил во вратарскую, а чешские защитники не уследили за рывком Бруну Фернандеша, который в касание загнал мяч в сетку ворот. На 45+6-й минуте Шик с 11-метровой отметки исполнил удар выше перекладины.

В начале второго тайма Дало подготовил удар с левой из-за штрафной, закрутив мяч под штангу. Вацлик в прыжке не дотянулся до мяча, Дало оформил дубль. На 82-й минуте после подачи от угла поля Роналду из борьбы сделал скидку во вратарскую, и Диогу Жота без помех пробил головой в открытый угол ворот — 4:0.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2. 5-й тур
24 сентября 2022, суббота. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
0 : 4
Португалия
0:1 Дало – 33'   0:2 Фернандеш – 45+2'   0:3 Дало – 52'   0:4 Жота – 82'
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