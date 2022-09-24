Шотландия обыграла сборную Ирландии, проигрывая по ходу встречи 0:1
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Сегодня, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в рамках которого сборная Шотландии принимала Ирландию. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.
Первыми вперёд в матче вышли футболисты Ирландии: на 18-й минуте Джон Иган сумел реализовать голевой момент после передачи Нэйтана Коллинза. На 49-й минуте Шотландия сравняла счёт — отличился Джек Хендри после голевой передачи Райана Кристи. На 82-й минуте Райан Кристи сумел вывести свою команду вперёд, уверенно реализовав 11-метровый удар. Несмотря на все усилия гостей, сравнять счёт они не смогли. После финального свистка арбитра победу праздновали футболисты сборной Шотландии — 2:1.
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