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Шотландия обыграла сборную Ирландии, проигрывая по ходу встречи 0:1

Шотландия обыграла сборную Ирландии, проигрывая по ходу встречи 0:1
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Сегодня, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в рамках которого сборная Шотландии принимала Ирландию. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.

Первыми вперёд в матче вышли футболисты Ирландии: на 18-й минуте Джон Иган сумел реализовать голевой момент после передачи Нэйтана Коллинза. На 49-й минуте Шотландия сравняла счёт — отличился Джек Хендри после голевой передачи Райана Кристи. На 82-й минуте Райан Кристи сумел вывести свою команду вперёд, уверенно реализовав 11-метровый удар. Несмотря на все усилия гостей, сравнять счёт они не смогли. После финального свистка арбитра победу праздновали футболисты сборной Шотландии — 2:1.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1. 5-й тур
24 сентября 2022, суббота. 21:45 МСК
Шотландия
Окончен
2 : 1
Ирландия
0:1 Иган – 18'   1:1 Хендри – 49'   2:1 Кристи – 82' (пен)
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