Греция уступила Кипру, но всё равно выиграла группу в Лиге наций
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В Ларнаке на стадионе «АЕК-Арена» завершился матч 5-го тура Лиги наций. В группе 2 Лиги C сборная Кипра принимала команду Греции. Матч завершился победой хозяев с минимальным счётом. Единственный мяч на 18-й минуте забил Маринос Ционис.
Впрочем, этот результат особо не повлиял на расстановку в турнирной таблице. Сборная Греции с 12 очками уверенно лидирует в группе. Греки уже гарантировали себе итоговое первое место.
В свою очередь, команда Кипра набрала пять очков, но осталась на четвёртом месте в турнирной таблице.
В заключительном туре Греция будет принимать Северную Ирландию (5), а Кипр отправится в гости к Косову (6).
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