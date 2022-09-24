Греция уступила Кипру, но всё равно выиграла группу в Лиге наций

В Ларнаке на стадионе «АЕК-Арена» завершился матч 5-го тура Лиги наций. В группе 2 Лиги C сборная Кипра принимала команду Греции. Матч завершился победой хозяев с минимальным счётом. Единственный мяч на 18-й минуте забил Маринос Ционис.



Впрочем, этот результат особо не повлиял на расстановку в турнирной таблице. Сборная Греции с 12 очками уверенно лидирует в группе. Греки уже гарантировали себе итоговое первое место.



В свою очередь, команда Кипра набрала пять очков, но осталась на четвёртом месте в турнирной таблице.



В заключительном туре Греция будет принимать Северную Ирландию (5), а Кипр отправится в гости к Косову (6).