«Арсенал» следит за Майером, «Ренн» отпустит Ловро за € 50 млн
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Полузащитник «Ренна» Ловро Майер входит в сферу интересов «Арсенала». Скауты лондонского клуба следили за хорватским футболистом во время международных матчей. Об этом сообщает Mirror. По сведениям источника, французский клуб готов отпустить Майера за € 50 млн.
24-летний Майер перешёл в «Ренн» из загребского «Динамо» летом 2021 года. В нынешнем сезоне хорватский полузащитник в восьми матчах чемпионата страны и Лиги Европы забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
В мае 2017-го Майер впервые сыграл за сборную Хорватии. За национальную команду Ловро в девяти матчах отличился трижды.
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