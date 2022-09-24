«Арсенал» следит за Майером, «Ренн» отпустит Ловро за € 50 млн

Полузащитник «Ренна» Ловро Майер входит в сферу интересов «Арсенала». Скауты лондонского клуба следили за хорватским футболистом во время международных матчей. Об этом сообщает Mirror. По сведениям источника, французский клуб готов отпустить Майера за € 50 млн.

24-летний Майер перешёл в «Ренн» из загребского «Динамо» летом 2021 года. В нынешнем сезоне хорватский полузащитник в восьми матчах чемпионата страны и Лиги Европы забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.



В мае 2017-го Майер впервые сыграл за сборную Хорватии. За национальную команду Ловро в девяти матчах отличился трижды.

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