«Это позор». Защитник Испании Альба прокомментировал поражение от Швейцарии

Защитник сборной Испании Жорди Альба прокомментировал поражение от Швейцарии со счётом 1:2, а также поблагодарил главного тренера своей команды Луиса Энрике за оказанное доверие и место в стартовом составе.
«Я ценю, что тренер продолжает доверять мне, и моя задача — вернуть ему это доверие на поле. Сегодня у нас был хороший шанс, и теперь нам остаётся только выиграть у Португалии. Мы поедем с большим желанием победить и попасть в финал четырёх.
То, что произошло сегодня, это позор, особенно для людей, которые нас поддерживают. Мы были очень напряжены в первом тайме, и соперник вышел вперёд по ходу встречи. Мы смогли сравнять счёт, что было трудно, но они почти сразу же забили нам после очередной нашей ошибки в обороне», — цитирует Альбу Mundo Deportivo.
Встреча между сборными Испании и Португалии состоится 27 сентября, начало — в 21:45 мск. На данный момент у испанской команды, занимающей второе место в группе 2 Лиги А, в активе восемь очков. Португалия, лидирующая в этом квартете, опережает своего соперника на два очка.
Лига наций. Испания — Швейцария. 1:1, Жорди Альба
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