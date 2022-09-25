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«Это позор». Защитник Испании Альба прокомментировал поражение от Швейцарии

«Это позор». Защитник Испании Альба прокомментировал поражение от Швейцарии
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Защитник сборной Испании Жорди Альба прокомментировал поражение от Швейцарии со счётом 1:2, а также поблагодарил главного тренера своей команды Луиса Энрике за оказанное доверие и место в стартовом составе.

«Я ценю, что тренер продолжает доверять мне, и моя задача — вернуть ему это доверие на поле. Сегодня у нас был хороший шанс, и теперь нам остаётся только выиграть у Португалии. Мы поедем с большим желанием победить и попасть в финал четырёх.

То, что произошло сегодня, это позор, особенно для людей, которые нас поддерживают. Мы были очень напряжены в первом тайме, и соперник вышел вперёд по ходу встречи. Мы смогли сравнять счёт, что было трудно, но они почти сразу же забили нам после очередной нашей ошибки в обороне», — цитирует Альбу Mundo Deportivo.

Встреча между сборными Испании и Португалии состоится 27 сентября, начало — в 21:45 мск. На данный момент у испанской команды, занимающей второе место в группе 2 Лиги А, в активе восемь очков. Португалия, лидирующая в этом квартете, опережает своего соперника на два очка.

Лига наций. Испания — Швейцария. 1:1, Жорди Альба

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