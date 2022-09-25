Самедов — о победе сборной России над Киргизией: команда проявила характер

Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал победу национальной команды над Киргизией со счётом 2:1.

«Меня не удивил итоговый счёт, и я не считаю игру России слабой. У игроков давно не было игр за сборную, ребята волновались, хотели показать себя. Если кто-то ждал какой-то уверенной победы, разгонного счёта, никто так просто не сдастся. 95-я строчка рейтинга Киргизии ни о чём не говорит, в любом случае с каждым будет тяжело. Команда собралась, проявила характер. Каждая игра — это новый вызов, так что надо доказывать. Никого просто так не обыграешь. Я считаю, что победа была объективной. Победили — молодцы», — цитирует слова Самедова РБК.

Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.