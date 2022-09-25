Алекс Морган и Меган Рапино поддержали протест женской сборной Испании против тренера

Две звезды женского футбола, представительницы США Алекс Морган и Меган Рапино, публично поддержали 15 испанских футболисток, которые выступили против методов Хорхе Вильды, главного тренера национальной женской сборной.

«На это так тяжело смотреть, зная, что федерация бросает своих игроков на произвол из-за того, что игроки просят защиты, лечения и проявления профессионализма. Игроки (ЛУЧШИЕ игроки Испании) заслуживают гораздо большего», — написала Морган на своей странице в «Твиттере».

«Вместе с вами теперь 16-й игрок — из Америки. Такое количество игроков, которые объединились вместе, очень сильны», — написала Рапино на своей странице в социальных сетях.

Меган Рапино отпраздновала гол в стиле Роналду