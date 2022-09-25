Салихамиджич рассказал о разговоре с Нагельсманом

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что обсуждал старт сезона с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом. Ранее утверждалось, что специалист может быть уволен из-за неудачного старта. Но руководство клуба решило продолжить сотрудничество с тренером.



«Мы обсудили с Юлианом все аспекты, касающиеся начала сезона. Мы обсудили и положительные моменты. Было ведь не только поражение в Аугсбурге. У нас было много голов в начале. Мы одержали две сухие победы в Лиге чемпионов.



После матчей сборных наша команда будет играть лучше. Я жду этого. Нужна физическая активность, необходимо желание. Это — условия для достижения успеха. И, конечно, нам нужно более внимательно относиться к моментам», — цитирует Салихамиджича Eurosport.

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