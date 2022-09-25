Роналду опубликовал пост после разгромной победы сборной Португалии в матче с Чехией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в матче пятого тура Лиги наций со сборной Чехии.
«Отличная игра, важная командная победа! Мы по-прежнему сосредоточены на нашей цели! Спасибо португальским болельщикам за фантастическую поддержку», — написал Роналду в своей социальной сети.
Напомним, на 13-й минуте Роналду получил рассечение лица в единоборстве с вратарём Чехии Томашем Вацликом, но сумел продолжить игру.
После пяти туров сборная Португалии единолично возглавляет турнирную таблицу своей группу, набрав 10 очков. Сборная Чехии, в свою очередь, находится на последнем месте, набрав 4 очка.
В следующем туре сборная Португалии встретится с Испанией, а Чехия сыграет со Швейцарией.
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