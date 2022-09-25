«С Килианом? Тьфу». Неймар ушёл от журналистов сразу после вопроса о Мбаппе

Футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар не захотел отвечать на вопрос о взаимоотношениях в клубе с французским нападающим Килианом Мбаппе. Соответствующее видео опубликовал в «Твиттере» ганский журналист Джордж Аддо.



После товарищеского матча сборных Бразилии и Ганы, который состоялся во французском Гавре, представители СМИ общались с Неймаром в микст-зоне. Африканцы внезапно спросили атакующего полузащитника «селесао» на английском языке о том, в порядке ли сейчас его взаимоотношения с Мбаппе.



Неймар сначала переспросил, сказав, что не понял вопрос, а дальше отреагировал следующим образом: «С Килианом? Тьфу». После этого он немедленно завершил интервью и ушёл.



Напомним, ранее журналисты неоднократно поднимали в СМИ тему возможного конфликта Неймара и Мбаппе. По сведениям инсайдеров, Мбаппе изначально был расстроен растущим влиянием Неймара на команду. Бразилец, в свою очередь, считал, что Мбаппе чересчур эгоистичен на поле и за его пределами. Всё недовольство Неймара выплеснулось во время игры Лиги чемпионов с «Ювентусом», когда при счёте 2:1 в пользу парижан Мбаппе не отдал пас на свободного Неймара и решил пробить сам, не реализовав момент.

Новость по теме Главный тренер «ПСЖ» Галтье прокомментировал конфликт Неймара и Мбаппе