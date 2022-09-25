Петраков прокомментировал разгромную победу сборной Украины в матче с Арменией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал разгромную победу своей команды в матче пятого тура Лиги наций со сборной Армении (5:0).
«Футбол бывает очень жестоким. 21 сентября я был в том же положении, в котором сейчас находится тренер Армении и вся его команда. Поэтому я сейчас хочу поддержать Хоакина Капарроса, потому что хозяева попали под наш каток. Я не удивлён. Отлично, когда после болезненного поражения ребята все поняли, все выполняли. Это чисто их победа. Мне, как тренеру, очень приятно, что они не опустили руки. Я им очень благодарен, молодцы. Я хочу подчеркнуть, что у меня в сборной нет основных игроков — у нас единый коллектив. Не может быть в сборной первого и второго состава. Здесь футболисты, играющие в своих клубах, где другая атмосфера, конкуренция. Вышли ребята, не подвели, было тяжело», — приводит слова Петракова официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
На данный момент сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков. В следующем туре сборная Украины встретится с Шотландией.
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