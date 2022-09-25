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Наставник сборной Армении высказался о разгромном поражении команды в матче с Украиной

Наставник сборной Армении высказался о разгромном поражении команды в матче с Украиной
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Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал разгромное поражение команды в матче пятого тура групповой стадии Лиги наций с национальной командой Украины (0:5).

«Мы не смогли дать достойный ответ. Я думаю, что счет был слишком тяжелым для нас. Украинцы действовали максимально эффективно. Это признак хорошей команды. Мы играли против очень сильной команды», — приводит слова Капарроса News.am.

После пяти туров сборная Армении занимает последнее место в турнирной таблице своей группы, записав в свой актив 3 очка. Сборная Украины, в свою очередь, занимает второе место, набрав 10 очков.

В заключительном матче группы сборная Армении встретится с национальной командой Ирландии. Матч состоится 27 сентября.

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