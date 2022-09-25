Румынский тренер «Нефтчи» подрался с бывшей женой и моделью Playboy. Полиция завела дело

47-летний тренер Лауренциу Регекампф попал в скандальные сводки румынских СМИ после конфликта со своей бывшей женой, экс-моделью Playboy Анамарией Продан. Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.



Инцидент произошёл вечером 23 сентября в румынской коммуне Снагов, расположенной в 40 километрах от Бухареста. Регекампф и Продан обсуждали что-то на улице, а затем сцепились. Словесная перепалка переросла в нечто вроде борьбы или драки. В распоряжении журналистов каким-то образом оказались кадры, на которых бывшие супруги, недавно завершившие бракоразводный процесс, переходят от активных слов к действиям: Продан вцепилась Регекампфу в лицо, Лауренциу также был активным участником инцидента.

Фото: gsp.ro

Фото: gsp.ro

Издание сообщает, что в 19:36 этого же дня заявление в полиции написал мужчина, а в 19:38 – женщина. Каждый рассказал, что подвергся физическому насилию и ударам. Возбуждено два дела, по которым проводятся следственные проверки в части совершения преступления – бытового насилия, нанесения побоев и прочего. Регекампф и Продан были в браке 15 лет.

Фото: gsp.ro

Бывшая модель Playboy Анамария Продан в 2020 году купила румынский футбольный клуб «Германштадт» и сделала формальным владельцем свою 21-летнюю дочь. Она также является футбольным агентом. В числе её клиентов был известный румынский форвард Адриан Муту.



Лауренциу Регекампф в 2013 году выигрывал со «Стяуа» чемпионат Румынии и признавался лучшим тренером в стране. До лета этого года он работал с «Университатей», а в июне стал наставником азербайджанского «Нефтчи», во главе которого провёл уже 11 матчей. В квалификации Лиги конференций команда Регекампфа обыграла «Арис» из Лимасола – в этот клуб позже перешёл Александр Кокорин.