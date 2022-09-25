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Писарев отреагировал на слова Мостового, который назвал его аферистом

Писарев отреагировал на слова Мостового, который назвал его аферистом
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Тренер национальной команды России Николай Писарев отреагировал на слова главного тренера медийного клуба Fight Nights Александра Мостового. Во время матча с «Эгриси» Мостовой назвал Писарева аферистом.

«Что, мне обращать внимание на высказывание каждого болельщика? Он сказал, что я пришёл в «Химки», и меня сразу убрали? Значит, он болельщик «Химок». Переживает за команду. Эксперт. Болельщик. Всё. Он имеет право высказываться. Почему меня это должно задевать? Человек переживает. Не знаю, из-за чего. Что я скажу при встрече? Я его не встречу. У нас разные пути», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Напомним, 53-летний Писарев был назначен главным тренером «Химок» 10 августа 2022 года. Под его руководством команда проиграла все четыре встречи — три в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и одну в Кубке России. 31 августа клуб объявил об увольнении тренера.

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