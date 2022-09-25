Егор Пруцев: в Сербии вообще всё замечательно. Доброжелательный коллектив в команде

Российский хавбек «Црвены Звезды» Егор Пруцев рассказал, как ощущает себя в Сербии.

«В первую очередь скучал в Сербии по хачапури и хинкали. Их там не найти, я поэтому и скучал.

В Сербии вообще замечательно. Доброжелательный коллектив в команде. Везде в стране приветливые люди. Всё шикарно в Сербии», — сказал Пруцев в интервью Sport24.

11 августа было объявлено о переходе игрока в белградский клуб. Контракт подписан до конца июня 2026 года. По данным журналиста Ивана Карпова, «Црвена Звезда» заплатила за российского полузащитника € 1 млн.



Егор является младшим братом хавбека Данила Пруцева, выступающего за московский «Спартак». На счету Егора один матч в РПЛ за «Сочи», также он выступал за ивановский «Текстильщик» и нижнекамский «Нефтехимик» в ФНЛ (ныне – Первая лига).

19-летний футболист на данный момент не сыграл за клуб из Сербии ни одной минуты в официальных матчах.