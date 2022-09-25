Леонардо Спинаццола: мы бы пошли на войну за Моуринью

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола рассказал от отношении к главному тренеру клуба Жозе Моуринью.

«Мы с Жозе и выполняем всё, что он говорит. Мы бы пошли на войну за него. Всё просто. У него есть этот невероятный дар. Всё, что он говорит — сбывается.



Моуринью очень спокойный и тихий на тренировках. Он любит исследовать наши движения и наблюдать за языком нашего тела. Жозе очень внимателен к этим вещам», — приводит слова Спинаццолы Sky Sport Italia.

Напомним, Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021-го. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. В сезоне-2021/2022 португалец привёл команду к победе в Лиге конференций.



После семи туров Серии А римляне расположились на шестом месте турнирной таблицы, имея в активе 13 очков. Лидер чемпионата, «Наполи», имеют 17 очков.

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