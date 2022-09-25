«Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с Маркусом Рашфордом

«Манчестер Юнайтед» готов инициировать продление контракта форварда команды Маркуса Рашфорда, чтобы гарантировать факт его пребывания в ней до 2024 года, сообщает The Express.
По информации издания, предположительно, манкунианцы стремится продлить контракт с 24-летним футболистом на 12 месяцев. Данный вариант источник называет не самым вероятным, так как руководство «красных дьяволов», вероятно, стремится заключить с Рашфордом новый долгосрочный контракт до лета 2027 года.
Предполагается, что переговоры ведутся с представителями игрока, но он может обсудить предконтрактное соглашение с другими клубами в грядущем январе, если переговорный процесс не приведёт к положительному решению до этого.
Рашфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне английский нападающий в шести матчах чемпионата страны забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона, однако у клуба есть возможность автоматического продления контракта на год.
У кого в АПЛ — самый крупный контракт? Видеоролик:
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