«Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с Маркусом Рашфордом

«Манчестер Юнайтед» готов инициировать продление контракта форварда команды Маркуса Рашфорда, чтобы гарантировать факт его пребывания в ней до 2024 года, сообщает The Express.

По информации издания, предположительно, манкунианцы стремится продлить контракт с 24-летним футболистом на 12 месяцев. Данный вариант источник называет не самым вероятным, так как руководство «красных дьяволов», вероятно, стремится заключить с Рашфордом новый долгосрочный контракт до лета 2027 года.

Предполагается, что переговоры ведутся с представителями игрока, но он может обсудить предконтрактное соглашение с другими клубами в грядущем январе, если переговорный процесс не приведёт к положительному решению до этого.

Рашфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне английский нападающий в шести матчах чемпионата страны забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона, однако у клуба есть возможность автоматического продления контракта на год.

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