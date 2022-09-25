Сборная Украины в матче с Арменией одержала самую крупную выездную победу с 2013 года

Вчера, 24 сентября, на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна проходил матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Лиги B группы 1. Встречались сборные Армении и Украины. Финальный свисток Жоау Педру Пиньейру зафиксировал разгромную победу гостевой команды со счётом 5:0.

Эта победа для украинцев стала самой крупной в гостевых матчах за последние девять лет. В октябре 2013 года украинская команда во главе с Михаилом Фоменко разгромила Сан-Марино со счетом 8:0. С тех пор Украина побеждала с разницей в пять мячей только дома и только 1 раз — в матче квалификации Евро-2020 против Сербии в июне 2019 года.

Напомним, во вчерашнем матче в составе победителей забитыми мячами отметились Александр Тымчик, Александр Зубков, Даниил Игнатенко, а также дубль на свой счёт записал Артём Довбик.

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