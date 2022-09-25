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Бускетс – о Месси: он мой друг, лучший игрок в мире

Бускетс – о Месси: он мой друг, лучший игрок в мире
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Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал о дружбе со своим бывшим партнёром по команде, форвардом Лионелем Месси и выразил надежду, что аргентинский футболист удачно выступит на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Месси нужно будет выиграть этот турнир со своей национальной командой, как он ранее выиграл с ней Кубок Америки. Я надеюсь, что он справится с этим, как можно лучше, пока он ещё является игроком своей сборной. Он мой друг, лучший игрок в мире», — приводит слова Бускетса SPORT со ссылкой на Barca Universal.

Напомним, на чемпионате мира — 2022 аргентинская сборная в рамках группового этапа сыграет с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

Чемпионат мира в Катаре начнётся 20 ноября и продлится до 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Как Месси тратит деньги на помощь людям? Видеоролик:

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