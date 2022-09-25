Азар — об игровом времени в «Реале: я хочу играть больше

Нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар высказался о своей игре за мадридский клуб.

«Доверяет ли мне Карло Анчелотти? Вы должны задать ему этот вопрос. Я выкладываюсь на полную, я хочу быть на поле. Я чувствую себя хорошо в «Реале», просто я играю меньше, но когда я играю, я играю хорошо. Это сложная ситуация. Я хочу играть больше, я знаю, что могу принести больше пользы. Набрав темп, я вернусь, но мне просто нужно играть», — приводит слова Азара Le10sport.com.

Напомним, Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» в 2019 году. В прошлом сезоне 31-летний бельгийский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Испании и отдал одну результативную передачу. С 2008 года Азар вызывается в национальную команду Бельгии.

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