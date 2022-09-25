Баринов: сборная России должна собраться в ноябре. Если получится — хорошо
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался о следующем сборе национальной команды в ноябре. Напомним, накануне россияне обыграли в товарищеском матче сборную Кыргызстана.
«Когда сборная соберётся в следующий раз? Вообще должны собраться в ноября, а так — не знаю. Если получится — хорошо», — сказал Дмитрий Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Россия и Киргизия играли вчера, 24 сентября на стадионе в Бишкеке. Волевую победу со счётом 2:1 добыли подопечные Валерия Карпина. Забитыми мячами в составе российской сборной отметились Александр Соболев (реализовал пенальти) и Даниил Уткин в концовке встречи. У Киргизии забил Алимардон Шукуров.
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