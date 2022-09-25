Разгромная победа Украины — в видеообзоре матча Лиги наций с Арменией

24 сентября в матче Лиги наций УЕФА встретились сборные Украины и Армении. Игра проходила на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Армении. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу украинской команды со счётом 5:0.

Сборная Украины разгромила Армению в матче Лиги наций

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Счёт в матче был открыт на 22-й минуте: Зубков слева прострелил к дальней штанге, а Тымчик в подкате замкнул передачу. Во втором тайме Зубков забил сам, сделав счёт 2:0. На 69-й минуте Довбик довёл счёт до разгромного. В концовке матча сборная Украины отличилась дважды за три минуты: сначала точный удар удался Данилу Игнатенко, а затем Артём Довбик оформил дубль и установил финальный счёт в матче — 5:0 в пользу сборной Украины.

Сборная Украины набрала 10 очков и вышла на первое место в группе 1 Лиги B. Сборная Армении с тремя очками остаётся на последней позиции.