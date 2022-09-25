Видеообзор разгромной победы сборной Португалии в матче Лиги наций с Чехией

Вчера, 24 сентября, на стадионе «Фортуна Арена» в Праге состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Лиги А группы 2. Сборная Чехии на своём поле играла со сборной Португалии. Финальный свисток Срджана Йовановича зафиксировал разгромную победу гостевой команды со счётом 4:0.

Португалия разгромила Чехию в матче Лиге наций

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Счёт в матче был открыт на 33-й минуте: Диогу Дало ударом в касание направил мяч между ног вратаря. В концовке первого тайма Бернарду Силва с левого фланга прострелил во вратарскую, а чешские защитники не уследили за рывком Бруну Фернандеша, который в касание загнал мяч в сетку ворот. На 45+6-й минуте Патрик Шик не реализовал пенальти.

В начале второго тайма Диогу Дало оформил дубль прицельным ударом из-за штрафной. На 82-й минуте после подачи от угла поля Роналду из борьбы сделал скидку во вратарскую, и Диогу Жота без помех пробил головой в открытый угол ворот, установив итоговый счёт встречи — 4:0.