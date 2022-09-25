Адель Таарабт перешёл в «Аль-Насср». Ранее игроком интересовался «Зенит»
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Марокканский атакующий полузащитник Адель Таарабт перешёл в саудовский «Аль-Насср», информирует клубная пресс-служба в «Твиттере». Футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента — его контракт с «Бенфикой» недавно истёк.
Таарабт выступал за «Бенфику» с 2015 года. До этого марокканец играл за «Милан», «Дженоа», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Фулхэм». Контракт футболиста с «Бенфикой» был рассчитан до июня 2022 года. В 2020 году интерес к Аделю проявлял санкт-петербургский «Зенит».
Всего за карьеру 33-летний футболист успел провести 381 матч, забил 44 гола и отдал 67 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость марокканского футболиста в € 2,5 млн.
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