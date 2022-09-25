Аспиликуэта — о поражении Испании в матче Лиги наций: пропущенный гол подорвал наш дух

Защитник «Челси» и сборной Испании Сесар Аспиликуэта прокомментировал поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швейцарии (1:2).



«Мы показали не лучшую игру в первом тайме. Мы промахивались и не могли создать ничего опасного у ворот соперника. Во втором тайме мы создали гораздо больше острых моментов, но пропущенный гол подорвал наш дух.



Мы всегда хотим побеждать, но теперь должны смириться с поражением. Нужно улучшить многое в своей игре, чтобы подойти к следующему матчу в оптимальной форме. Иногда нам, испанцам, нравится осложнять себе жизнь», — приводит слова Аспиликуэты пресс-служба УЕФА.

На данный момент в активе испанской команды, занимающей второе место в группе 2 Лиги А, восемь очков. Португалия, лидирующая в этом квартете, опережает своего соперника на два очка.