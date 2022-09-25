Аспиликуэта — о поражении Испании в матче Лиги наций: пропущенный гол подорвал наш дух

Защитник «Челси» и сборной Испании Сесар Аспиликуэта прокомментировал поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швейцарии (1:2).
«Мы показали не лучшую игру в первом тайме. Мы промахивались и не могли создать ничего опасного у ворот соперника. Во втором тайме мы создали гораздо больше острых моментов, но пропущенный гол подорвал наш дух.
Мы всегда хотим побеждать, но теперь должны смириться с поражением. Нужно улучшить многое в своей игре, чтобы подойти к следующему матчу в оптимальной форме. Иногда нам, испанцам, нравится осложнять себе жизнь», — приводит слова Аспиликуэты пресс-служба УЕФА.
На данный момент в активе испанской команды, занимающей второе место в группе 2 Лиги А, восемь очков. Португалия, лидирующая в этом квартете, опережает своего соперника на два очка.
- 25 сентября 2022
-
11:31
-
11:08
-
11:05
-
10:47
-
10:37
-
10:34
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:48
-
09:33
-
09:30
-
08:45
-
08:19
-
08:15
-
08:00
-
07:57
-
07:48
-
07:48
-
07:02
-
06:44
-
06:25
-
06:14
-
05:57
-
05:52
-
05:50
-
05:36
-
04:53
-
04:52
-
04:41
-
04:39
-
04:27
-
04:17
-
03:58