«Почему бы и нет?» Баллак допустил, что «Унион» станет чемпионом Германии

Бывший футболист сборной Германии Михаэль Баллак допустил, что берлинский «Унион» может стать чемпионом Германии сезона-2022/2023. Футболист вспомнил сенсационное золото «Кайзерслаутерна» в 1998 году.

«В принципе, было бы самонадеянно говорить о чемпионстве «Униона» публично. Особенно с таким сильным соперником по чемпионской гонке, как мюнхенская «Бавария», которая годами доминировала в Бундеслиге. Но мечтать можно. Почему бы и нет?

Как показало прошлое, в футболе возможно всё. Я испытал это в Кайзерслаутерне в 1998 году, когда мы стали чемпионами сразу после выхода в элитный дивизион. Также есть пример «Лестера», который неожиданно выиграл титул АПЛ в 2016 году. Вы можете накрутить себя до безумия, которое пронесёт вас через весь сезон. Так было с нами в то время, так было с «Лестером», — приводит слова Баллака Sport Bild.

Напомним, сейчас «Унион» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги — команда набрала 17 очков в 7 матчах.

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