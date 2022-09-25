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Эвра: после прихода Холанда у «Манчестер Сити» нет оправданий на случай поражения в ЛЧ

Эвра: после прихода Холанда у «Манчестер Сити» нет оправданий на случай поражения в ЛЧ
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

«Холанд — монстр. Он умело использует свои физические преимущества и крайне опасен перед воротами. Эрлинг действительно резкий и быстрый для человека его габаритов и мощи. Он как кошка. Холанд вернул «Манчестер Сити» в нужное русло. Клуб выигрывал АПЛ без нападающего, но в Лиге чемпионов это мешало им бороться за победу. Теперь у «Манчестер Сити» нет оправданий на случай поражения», — приводит слова Эвра Manchester Evening News.

Холанд стал игроком «Манчестер Сити» перед началом нынешнего сезона, перейдя из дортмундской «Боруссии» и заключив контракт на пять лет. Ранее за английскую команду выступал его отец Альф-Инге Холанд.

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