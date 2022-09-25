Гол Холанда — в видеообзоре матча Лиги наций Словения — Норвегия

Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Словении принимала Норвегию. Встреча прошла на стадионе «Стожице» в Любляне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Один из голов в матче забил Эрлинг Холанд.
Гол Холанда не спас Норвегию от проигрыша сборной Словении:
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В первом тайме зрители забитых голов не увидели. В начале второго тайма вперёд вышли гости — на 47-й минуте отличился нападающий Эрлинг Холанд. На 69-й минуте Андраж Шпорар после передачи Беньямина Шешко сумел сравнять счёт. На 81-й минуте сам Шешко вывел Словению вперёд. Несмотря на старания, Норвегия встречу спасти не смогла. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной Словении со счётом 2:1.
- 25 сентября 2022
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