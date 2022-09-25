Хавбек сборной Франции Фофана: дважды был близок к завершению карьеры
Поделиться
23-летний полузащитник «Монако» и сборной Франции Юсуф Фофана признался, что несколько раз задумывался о завершении профессиональной карьеры.
«Я дважды был близок к завершению карьеры. В первый раз я подумал: «Я не провёл год в сборной U17, я во второй команде, всё кончено». Но это не было чувством смирения. Пришлось искать другие варианты. Когда ты завершаешь обучение в школе, ты уже должен знать, чем хочешь заниматься в жизни.
Второй раз эта мысль посетила меня через полгода. Я подумал, что с меня хватит. Тренер команды U19 как-то подошёл и сказал мне: «Последний сезон. Если мы не добьёмся повышения в классе, я не стану тебя держать». Теперь я играю в своё удовольствие», — приводит слова полузащитника L'Équipe.
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
12:55
-
12:55
-
12:38
-
12:32
-
12:25
-
12:19
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:39
-
11:36
-
11:31
-
11:08
-
11:05
-
10:47
-
10:37
-
10:34
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:48
-
09:33
-
09:30
-
08:45
-
08:19
-
08:15
-
08:00
-
07:57
-
07:48
-
07:48
-
07:02
-
06:44
-
06:25
-
06:14
Партнерский контент