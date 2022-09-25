Хавбек сборной Франции Фофана: дважды был близок к завершению карьеры

23-летний полузащитник «Монако» и сборной Франции Юсуф Фофана признался, что несколько раз задумывался о завершении профессиональной карьеры.



«Я дважды был близок к завершению карьеры. В первый раз я подумал: «Я не провёл год в сборной U17, я во второй команде, всё кончено». Но это не было чувством смирения. Пришлось искать другие варианты. Когда ты завершаешь обучение в школе, ты уже должен знать, чем хочешь заниматься в жизни.



Второй раз эта мысль посетила меня через полгода. Я подумал, что с меня хватит. Тренер команды U19 как-то подошёл и сказал мне: «Последний сезон. Если мы не добьёмся повышения в классе, я не стану тебя держать». Теперь я играю в своё удовольствие», — приводит слова полузащитника L'Équipe.

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