Тренер сборной Португалии отреагировал на то, что Роналду не забил в матче с Чехией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о том, что Криштиану Роналду не сумел отличиться забитым мячом в матче Лиги наций с Чехией. Игра завершилась победой португальцев со счётом 4:0, а Роналду отметился лишь одной результативной передачей.

«Таков футбол. У Криштиану Роналду было три или четыре шанса забить. Иногда он бил неправильно, иногда правильно, но забить не смог. Это часть футбола. Он много работал на команду. Если бы Роналду не открывал те пространства, которые он открывал, мы бы не забили столько мячей.

Конечно, от Криштиану Роналду мы все ждём голов. Но мы также ждем голов от всей португальской команды. Роналду счастлив, потому что мы выиграли», — приводит слова Сантуша O Jogo.