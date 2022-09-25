Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Португалии отреагировал на то, что Роналду не забил в матче с Чехией

Тренер сборной Португалии отреагировал на то, что Роналду не забил в матче с Чехией
Комментарии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о том, что Криштиану Роналду не сумел отличиться забитым мячом в матче Лиги наций с Чехией. Игра завершилась победой португальцев со счётом 4:0, а Роналду отметился лишь одной результативной передачей.

«Таков футбол. У Криштиану Роналду было три или четыре шанса забить. Иногда он бил неправильно, иногда правильно, но забить не смог. Это часть футбола. Он много работал на команду. Если бы Роналду не открывал те пространства, которые он открывал, мы бы не забили столько мячей.

Конечно, от Криштиану Роналду мы все ждём голов. Но мы также ждем голов от всей португальской команды. Роналду счастлив, потому что мы выиграли», — приводит слова Сантуша O Jogo.

У Роналду проблемы и в сборной. Легенде разбили лицо, а ещё он «привёз» пенальти У Роналду проблемы и в сборной. Легенде разбили лицо, а ещё он «привёз» пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022