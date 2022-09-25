«Победа есть победа». Даниил Уткин прокомментировал итоги матча России с Киргизией

Полузащитник сборной России Даниил Уткин прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче со сборной Киргизии. Напомним, игра завершилась победой россиян со счётом 2:1, решающий мяч на 88-й минуте игры забил именно Уткин.

«В первом тайме со скамейки запасных игра смотрелась тяжело, потому что половину было не видно. Там такая скамейка… Всё перегораживает. Во втором тайме с поля уже было всё видно. Правда, пару раз меня ослепили эти фонари.

Выиграли – хорошо. Конечно, хотелось показать более красивый комбинационный футбол, но победа есть победа.

Зряче ли я бил в эпизоде с голом? Нет, я просто бил. Атмосфера на трибунах была хорошая, полный стадион всегда радует футболистов. Хотим играть, при таком количестве болельщиков есть мотивация», — сказал Уткин в видео на YouTube-канале сборной России.