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Кака назвал футболиста сборной Испании, который ему особенно нравится

Кака назвал футболиста сборной Испании, который ему особенно нравится
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Бывший бразильский футболист «Реала» Кака поделился мнением об игроках сборной Испании.

«Мне очень нравится Гави. У Испании отличная команда с хорошими молодыми игроками. Луис Энрике кажется мне творческим специалистом, и я особенно выделяю Гави. У Педри тоже большое будущее, хотя я испытываю особую привязанность к Альваро Морате, потому что видел, как вырос в настоящего профессионала», — приводит слова Кака Mundo Deportivo.

Напомним, сборная Испании выступит на чемпионате мира, который пройдёт в конце текущего года в Катаре. На групповом этапе подопечные Луиса Энрике встретятся с национальными командами Коста-Рики, Германии и Японии. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, завоевавшая титул на мундиале 2018 года в России.

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