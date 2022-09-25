Хет-трик Митровича — в видеообзоре матча Лиги наций Сербия — Швеция

Вчера, 24 сентября, в Белграде на стадионе «Райко Митич» состоялся матч Лиги наций, в котором встретились сборные Сербии и Швеции. Игра завершилась крупной победой хозяев — 4:1. Примечательно, что первыми забили шведы, а в составе сербов хет-триком отметился Александр Митрович.

Хет-трик Митровича помог Сербии разгромить Швецию в Лиге наций

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Сербия набрала 10 очков, команда занимает второе место в турнирной таблице. Швеция с тремя очками находится на четвёртом месте.

В заключительном туре сборная Сербии сыграет в гостях с Норвегией. Команды оспорят первое место в группе, у норвежцев также 10 очков. Швеция поборется со Словенией (5) за третье место в турнирной таблице.