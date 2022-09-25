Хет-трик Митровича — в видеообзоре матча Лиги наций Сербия — Швеция
Поделиться
Вчера, 24 сентября, в Белграде на стадионе «Райко Митич» состоялся матч Лиги наций, в котором встретились сборные Сербии и Швеции. Игра завершилась крупной победой хозяев — 4:1. Примечательно, что первыми забили шведы, а в составе сербов хет-триком отметился Александр Митрович.
Хет-трик Митровича помог Сербии разгромить Швецию в Лиге наций
Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
Сербия набрала 10 очков, команда занимает второе место в турнирной таблице. Швеция с тремя очками находится на четвёртом месте.
В заключительном туре сборная Сербии сыграет в гостях с Норвегией. Команды оспорят первое место в группе, у норвежцев также 10 очков. Швеция поборется со Словенией (5) за третье место в турнирной таблице.
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
12:55
-
12:55
-
12:38
-
12:32
-
12:25
-
12:19
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:39
-
11:36
-
11:31
-
11:08
-
11:05
-
10:47
-
10:37
-
10:34
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:48
-
09:33
-
09:30
-
08:45
-
08:19
-
08:15
-
08:00
-
07:57
-
07:48
-
07:48
-
07:02
-
06:44
-
06:25
-
06:14
Партнерский контент