Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кака: Неймар будет лидером сборной Бразилии на ЧМ-2022

Кака: Неймар будет лидером сборной Бразилии на ЧМ-2022
Комментарии

Бывший футболист сборной Бразилии Кака высказался о потенциальном лидере национальной команды на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Неймар будет лидером сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре, но очень важно, чтобы рядом с ним были такие игроки, как Винисиус. Ней был главным героем на ЧМ-2018, но теперь у нас есть Вини, Рафинья, Ришарлисон, Антонио. Они уже не молодые игроки, подающие надежды, а настоящее этой сборной», — приводит слова Кака Mundo Deportivo.

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира, который пройдёт в конце текущего года в Катаре, сборная Бразилии сыграет с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, завоевавшая титул на мундиале 2018 года в России.

Новость по теме
Кака назвал футболиста сборной Испании, который ему особенно нравится
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022