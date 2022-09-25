Кака: Неймар будет лидером сборной Бразилии на ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Бразилии Кака высказался о потенциальном лидере национальной команды на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Неймар будет лидером сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре, но очень важно, чтобы рядом с ним были такие игроки, как Винисиус. Ней был главным героем на ЧМ-2018, но теперь у нас есть Вини, Рафинья, Ришарлисон, Антонио. Они уже не молодые игроки, подающие надежды, а настоящее этой сборной», — приводит слова Кака Mundo Deportivo.



Напомним, на групповом этапе чемпионата мира, который пройдёт в конце текущего года в Катаре, сборная Бразилии сыграет с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, завоевавшая титул на мундиале 2018 года в России.

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