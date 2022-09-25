Гарри Кейн: сборная Англии не паникует. Мы знаем, что нужно прибавлять

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн признался, что команда не паникует, несмотря на ухудшение результатов в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Мы не паникуем. Мы знаем, что хотим стать лучше. Конечно, я понимаю разочарование болельщиков. Я был фанатом сборной Англии и до сих пор им остаюсь, несмотря на то, играю я или нет. Если мы успешно выступим на чемпионате мира, не думаю, что люди будут беспокоиться о том, что было летом и в начале осени. Это главное.
Нужно прибавлять, мы это знаем. Болельщики всегда прекрасны и остаются с нами до конца. Я знаю, что они придут на «Уэмбли» поддержать нас в матче с Германией, и все будут в восторге от чемпионата мира, независимо от результатов. Надеюсь, мы сможем отплатить им достойными выступлениями», — приводит слова Кейна Sky Sports.
Сборная Англия проиграла Италии и досрочно вылетела из элитного дивизиона Лиги наций
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