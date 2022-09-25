Круговой: мысли сейчас только о футболе. Стараюсь не обращать внимания на все события
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Данил Круговой рассказал о поиске мотивации после отстранения национальной команды от международных соревнований.
«Как находить мотивацию? Какие возможности сейчас есть, так и находим. Хорошо, что появился вариант сыграть с Киргизией. Думаю, в ноябре в следующий раз, сыграем ещё с кем-нибудь. Мысли сейчас только о футболе. Стараюсь не обращать внимания на все события», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА, однако была исключена из него. Также российская команда исключена из других международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.
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