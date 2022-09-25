Павар признался, что страдал от депрессии во время локдауна, введённого из-за COVID-19

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар рассказал о депрессии во время локдауна, введённого из-за пандемии коронавируса.
«Очень немногие знают, через что я прошёл. В моей голове всё было неправильно. Сначала ты говоришь себе, что это пройдёт, но когда видишь, что ничего не меняется, и ты выходишь на тренировку без какого-либо желания, понимаешь, что нужно реагировать. Я такой же человек, как и все остальные. Хотя у меня есть хороший дом с тренажёрным залом, мне нужно общение с другими людьми.
Я вставал по утрам, и у меня не было аппетита. Я старался чем-то занимать себя, готовил, смотрел сериалы. Мне не нравится слово депрессия, но именно это я и испытывал. Я маскировался, старался не показывать это другим, но сегодня я чувствую себя гораздо лучше. Я вышел из сложившейся ситуации и это меня изменило. Я был один, как и многие другие футболисты, и мне нужно было окружить себя правильными людьми, чтобы поднять голову», — приводит слова Павара Le Parisien.
- 25 сентября 2022
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